【滙豐控股5】滙豐傳為10億美元審計合約招標 多間大型會計師行暫缺興趣競投

外電消息指，滙豐控股（00005）正準備就審計其賬目的會計師行進行招標，審計時期為2025年開始的10年，合約價值傳高達10億美元。不過，市傳目前只有擔任其核數師的羅兵咸永道有意競逐。該報道指，集團研究能否分判部分子公司的核數工作，並接觸規模較小的會計師行。滙豐周一收報45.55元，跌1%。

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消息指，屬三大會計師行的德勤、畢馬威及安永，暫時對滙豐的招標興趣不大，部分憂慮集團架構龐大，業務涉及多個市場，需要耗用大量資源，倘出錯有機會被監管部門大額罰款，風險相對高。

另外，滙豐再度作出回購，上周五（19日）向大摩購入約443.93萬股公司股份以作註銷，每股作價4.2875至4.4045英鎊，總值1,916.3萬英鎊即約2億元。

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