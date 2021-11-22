【大行點睇】推出新車不減價促銷 大摩看好長城汽車

大摩發表報告，指長城汽車（02333）於上周廣州車展展示一系列新車，認為公司在車展期間有多種新車推出，將刺激公司股價。大摩指，長城汽車在插電式混合電力車型上市時，重申公司高端化計劃，同時表示不會犧牲盈利能力去取得較高銷售，通過新車追求合理盈利，為未來技術發展投資提供基礎。

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大摩又指長城汽車旗下「坦克」銷售受芯片供應影響，但預計明年產能仍達22萬至27萬輛，應對手上積壓的定單，只要芯片限制緩解，產能將進一步釋放。

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