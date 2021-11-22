摩根大通津貼香港員工　高達3.9萬的探親隔離費用

繼上周摩根大通（JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在獲得了隔離檢疫豁免訪港32小時後，據外媒報道，該銀行向香港員工提供每人最高5,000美元（約38,958港元），用於隔離費用報銷。

據一份內部備忘錄顯示，執行董事及以下級別的所有駐香港員工將合資格申請單次探親隔離費用報銷。員工可以探望其直系親屬，包括配偶、家庭伴侶、子女、父母和祖父母。摩通香港負責人Harshika Patel稱，公司意識到香港與疫情相關的隔離措施費用高昂，已經影響到許多員工到海外探望親人。摩根大通發言人證實了該備忘錄的內容。

戴蒙在上周獲檢疫豁免後抵港表示限制性措施使該行更難留住人才。

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責任編輯：黃苑筠