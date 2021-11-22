【急凍商機】急凍運輸業務較疫情增長2成　日本進口新鮮食品、蔬果和凍肉增幅明顯

▲ 雅瑪多運輸（香港）提供冰鮮及急凍食品、飲品的冷藏及運送服務，在疫下業務錄增長。

疫情下港人多了網購急凍食品，雅瑪多運輸(香港)提供冰鮮及急凍食品、飲品的冷藏及運送服務。其董事總經理書川美樹表示，疫情下客戶對冰鮮及急凍食品的安全要求大增。而今年的業務大幅增加，反映客戶對其服務有信心。

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該公司的冷鏈派送業務分為企業對企業（B2B）和企業對消費者（B2C）。據悉，B2B業務中，每月主要客戶的貨品件數較疫情前飆升逾2倍，其主要商店、超市、餐廳、中央廚房和貨倉，負責冷凍車隊。B2C業務則有低溫宅急便車隊派送，也較疫情前增長20%，例如從日本進口的新鮮食品、蔬果和凍肉增幅明顯。

急冷運輸要讓客戶信任，雅瑪多運輸（香港）認為要取得專業認證。其日前獲頒ISO 23412認證，也設有運作手冊及工作指引，讓員工在處理冰鮮及急凍食品及飲品時，每一步驟均提供清晰確切的指引，並遵照客戶的要求及彼此的承諾。

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書川美樹指，具有國際級的冷鏈服務水平，有助增加企業客戶及消費者的信心，促進業務增長。並續稱，未來會繼續改善冷藏及運送冰鮮及急凍食品、飲品的運作，以切合客戶日益提高的要求。

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責任編輯：馬意文