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特朗普獲跆拳道榮譽黑帶9段 稱：再當選總統就著去國會

環球社會熱點 08:35 2021/11/23

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南韓國技跆拳道舉世知名，更一直是奧運比賽項目之一。美國前總統特朗普於上周六（20日）在佛羅里達州海湖莊園與南韓國技院院長李東燮見面，獲授予榮譽黑帶9段及跆拳道服。他更笑言，若能再次當選，將身穿跆拳道道服前往國會。

特朗普下月出版新相集 收錄執政時期絕密照 【下一頁】

南韓國技院院長李東燮（Lee Dong-seop）上周六在海湖莊園（Mar-a-Lago） 探訪特朗普（Donald Trump），交流南韓國技跆拳道。李東燮在社交網站Facebook發文表示，聽聞特朗普對跆拳道很感興趣，於是前來探訪，更向特朗普贈送跆拳道道服及頒發榮譽黑帶9段證書， 希望對方關注跆拳道及國技院。

據悉，是次訪問是由居住在美國的南韓人安排下舉行。

特朗普穿上跆拳道道服及簽名，二人合照多張。特朗普其後更稱，如果能再次當選，會穿著跆拳道前往美國國會。

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此外，特朗普豪宅內所掛上的照片亦成為亮點；合照可見有6張照片，其中一張是他與北韓領導人金正恩於2019年6月在板門店握手的歷史性照片，而另一張則是他與英女王伊麗莎白二世會面的相片。

美國會暴亂「牛角男」判囚41個月 曾求特朗普特赦 【下一頁】

更有外媒發現，特朗普擺放設有自己肖像的「總統山」拉什莫爾山（Mount Rushmore） 雕塑。

特朗普被獲頒跆拳道黑帶、意味著他與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同樣取得榮譽黑帶9段。普京在2013年前往南韓作正式訪問期間，亦獲授予榮譽黑帶名銜。

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責任編輯：郭麗明

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