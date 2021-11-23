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【快手1024】快手第三季收入增33%　經調整虧損幅度少過預期　績前股價向上

股市 16:37 2021/11/23

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快手上季平均日活躍用戶（DAU）為3.20億，按年增17.9%；平均月活躍用戶（MAU）為5.73億，按年增19.5%

獲成龍加持擔任「溫暖大使」的快手 （01024） 周二（23日）公布第三季業績，期內收入204.92億元（人民幣，下同），按年增33.4%，好過平均預期的200.98億元；淨虧損70.86億元，按年收窄75.8%，好過預期的蝕86.27億元；經調整淨虧48.22億元，按年擴大4倍，但仍好過預期的蝕72.98億元。

快手今日績前股價造好，收報94.75元，升1.18%，成交14.79億元。

上季持續致力於釋放變現潛力 帶動總收入按年增長3成

快手上季平均日活躍用戶（DAU）為3.20億，按年增17.9%；平均月活躍用戶（MAU）為5.73億，按年增19.5%；每位日活躍用戶日均使用時長為119.1分鐘，按年增35.0%。

快手指，第三季用戶數強勁增長，主要是受益於6月將用戶及產品團隊重組，並推動用戶全周期管理；同時，通過提供內容、產品及服務，持續優化用戶體驗。

快手又稱，持續致力於釋放變現潛力，同時賦能內容創作者、廣告主和商家，帶動總收入按年增長33.4%。

線上營銷服務流量增長強勁 直播服務收入終止跌勢

業務分部方面，線上營銷服務收入達109.09億元，按年增長76.5%，主要是由於流量增長強勁，以及廣告主數量持續增長。

直播服務終止跌勢，收入約77.24億元，雖然按年跌2.97%，但按季增長7.4%，直播平均月付費用戶增長至4,610萬，按季增長3.6%，以及每月直播付費用戶平均收入增長至55.9元，按年增長8.8%，按季增長3.7%。

其他服務收入18.60億元，按年增53.1%，主要受電商業務推動，期內電商交易總額（GMV）達到1,758億元，按年增長86.1%，快手稱，公司改善平台基礎設施和服務能力，帶動上述增長。

快手表示，上季進行海外的組織架構升級調整，海外市場的MAU、DAU、用戶留存率以及用戶使用時長仍然保持增長趨勢。公司已經開始在海外市場試水直播虛擬禮物打賞及廣告業務。

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