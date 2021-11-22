▲ 【快手1024】快手周二公布第三季成績表 料季節性影響及奧運帶動用戶增長

獲成龍加持擔任「溫暖大使」的快手 （01024） 周二（23日）公佈第3季業績。綜合券商分析，快手上季用戶數量及使用時長回升，料商業化計劃漸上軌道，廣告業務逆勢增長，雖然直播收入較去年同期疲弱，但較次季有所回升。

彭博綜合券商數據，快手第3季收入預測中位數為200.98億元；淨虧損為86.27億元；經調整淨虧損為72.98億元，按年擴7.1倍。

招銀國際：季節性影響及奧運賽事刺激用戶指標

招銀國際上月底發表報告指，將目標價由110元上調至136元。招銀國際稱，由於夏季假期季節性影響、奧運會賽事及更高用戶獲取效率，上季日活躍用戶（DAU）數量及使用時長均錄回升，預計第3季總收入按年增3成，當中直播按年跌5%，廣告及電商分別按年增長72%及40%。

招銀國際提到，快手廣告的商業化計劃走上軌道，認為強勁的電商表現可以抵消教育及遊戲垂直領域的影響，預計ECPM（effective cost per mille，即是每千次展示廣告可以獲得的收入）在7 月和 8 月波動後，在9 月及10月逐漸恢復。

該行預測，快手上季電商GMV將增長68%，儘管競爭加劇和消費疲軟，但料其全年GMV勢頭良好，並建議可關注今年末季強勁季節性表現，留意快手如何排列電商品牌及獲取用戶信任。不過招銀國際提到，快手上季直播收入可實現按季增長，但將直播全年增長目標下調10%。

瑞信：快手廣告業務防禦性更強

瑞信上月發表報告稱，重新審視快手後，留意到投資者情緒已經由此前的低期望發生變化，將目標價由140元上調至160元，重申評級「跑贏大市」。

瑞信認為，市場擔憂整體廣告需求疲軟，但較同行比較，快手防禦性更強，廣告服務加強亦提升品牌吸引力。另外，估計內地近期生效的《個人信息保護法》對快手的影響較小，其廣告更依賴於用戶的興趣而非個人資料。

中金公司：快手基本面明顯轉好

另一中資券商中金公司指出，現時快手基本面明顯轉好，市場亦變得樂觀，料快手未來將上漲至140元左右，長遠最牛有望達到200元左右。

中金公司認為，快手廣告業務仍處於增量階段，需求側不斷擴展新行業和廣告主，在主站發現頁進行了向單列形式的延展，有利於釋放更多廣告位，且同時公司針對部分廣告主需求進行產品優化，都有利於廣告業務逆勢增長。

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