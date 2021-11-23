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【快手1024】快手上季業績勝預期　管理層：廣告環境具挑戰　但有信心保持增長節奏（第二版）

股市 22:53 2021/11/23

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快手上季平均日活躍用戶（DAU）為3.20億，按年增17.9%；平均月活躍用戶（MAU）為5.73億，按年增19.5%

快手 （01024） 周二（23日）公布第三季業績，快手期內收入204.92億元（人民幣，下同），按年增33.4%，好過平均預期的200.98億元；淨虧損70.86億元，按年收窄75.8%，好過預期的蝕86.27億元。快手經調整淨虧48.22億元，按年擴大4倍，但仍好過預期的蝕72.98億元。

快手今日績前股價造好，收報94.75元，升1.18%，成交14.79億元。

快手上季廣告收入逆市增長，首席執行官程一笑在分析員會議上指出，內地監管新規影響部分商戶的廣告支出，但短視頻和直播形式的視頻廣告受到更多廣告主的青睞，帶動整體廣告投放水平。

程一笑又稱，公司上季提升廣告分發效率、廣告庫存及廣告位置等，加上近期更多不同行業知名的品牌與快手開展營銷合作，讓公司在外部具挑戰環境下，仍然能保持增長節奏。

程一笑提到，隨着電商及直播的收入貢獻佔比提升，毛利水平也會有所增長。

內地正式實施《個人信息保護法》等新規，程一笑稱，公司一向積極進行合規工作，會跟隨相關部門指示，而公司擁有大量用戶群、科技能力，對行業了解程度高，日後在網上營銷行業具優勢。

上季持續致力於釋放變現潛力 帶動總收入按年增長3成

快手上季平均日活躍用戶（DAU）為3.20億，按年增17.9%；平均月活躍用戶（MAU）為5.73億，按年增19.5%；每位日活躍用戶日均使用時長為119.1分鐘，按年增35.0%。

快手指，第三季用戶數強勁增長，主要是受益於6月將用戶及產品團隊重組，並推動用戶全周期管理；同時，通過提供內容、產品及服務，持續優化用戶體驗。

快手又稱，持續致力於釋放變現潛力，同時賦能內容創作者、廣告主和商家，帶動總收入按年增長33.4%。

線上營銷服務流量增長強勁 直播服務收入終止跌勢

業務分部方面，線上營銷服務收入達109.09億元，按年增長76.5%，主要是由於流量增長強勁，以及廣告主數量持續增長。

直播服務終止跌勢，收入約77.24億元，雖然按年跌2.97%，但按季增長7.4%，直播平均月付費用戶增長至4,610萬，按季增長3.6%，以及每月直播付費用戶平均收入增長至55.9元，按年增長8.8%，按季增長3.7%。

其他服務收入18.60億元，按年增53.1%，主要受電商業務推動，期內電商交易總額（GMV）達到1,758億元，按年增長86.1%，快手稱，公司改善平台基礎設施和服務能力，帶動上述增長。

快手表示，上季進行海外的組織架構升級調整，海外市場的MAU、DAU、用戶留存率以及用戶使用時長仍然保持增長趨勢。公司已經開始在海外市場試水直播虛擬禮物打賞及廣告業務。

（第二版加入分析員會議）

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