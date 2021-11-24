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【iMoney GIFTaway】送尚護健即效退紅修復甜橙啫喱及乳液套裝（總值$465）

理財智慧 21:32 2021/11/24

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名額30

iMoney訂戶優先

 

本周冷鋒又到，天氣一轉無論大人定小朋友都容易產生皮膚痕癢不適。呢個時候，【尚護健退紅修復甜橙啫喱】同【尚護健長效抗敏甜橙潤膚乳液】就非常啱用啦！

 

如果本身已經有濕敏問題，經常抓到又紅又腫又出血，但唔想長期依靠藥物或類固醇呢類產品，不妨試吓【尚護健退紅修復甜橙啫喱】。以意大利天然甜橙精油為主軸的草本精油配方，每日薄薄搽於紅腫患處2-3次，水分子親膚配方可極速版皮膚滲透吸收，於表面形成啫喱保護膜，5秒迅速止痕，3日回復平滑肌。而家仲有輕便裝，細細包方便你隨身攜帶，隨時隨地解決濕敏問題！

 

而【尚護健長效抗敏甜橙潤膚乳液】薈萃6大高效紓敏成分，易推不油膩，迅速為皮膚注水鎖水，尤其適合偏潮濕的香港四季日常使用。

 

呢個冬日有尚護健兩大皇牌產品陪住你，同皮膚痕癢講拜拜！

 

*套裝包含﹕

- 尚護健退紅修復甜橙啫喱50g

- 尚護健退紅修復甜橙啫喱輕便裝 (8ml X 6)

- 長效抗敏甜橙潤膚乳液300毫升。

 

以上三款產品均於意大利製造並通過敏感皮膚測試。絕不含藥性及類固醇。不含樟腦、薄荷醇、水楊酸等易敏成分。G6PD患者、大人及小朋友都可以安心使用。

 

如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

https://tinyurl.com/imgascsos

 

截止日期﹕20211129日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵方式送出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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