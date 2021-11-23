【職場熱話】 港男嫌棄50歲應徵者 直呼對方為「阿伯」 反引起公憤

職業不分貴賤，就業更不應有年齡限制，最近有一名網民於網上討論區發文指，上周五（19號）有一名年約50歲的男士來應徵工作，樓主形容應徵者為「阿伯」，倨傲無禮之餘，樓主更認為對方阻礙其他年輕人應徵，心想「拜托50歲不要出來阻住其他應徵者，希望下午面試的年輕人不及他這麼瘋癲。」

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【職場熱話】 老闆為使員工下班後回公司信息 要求Whatsapp需出示最後上線時間 打工仔要用2部手機？ 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，大多數人覺得樓主不尊重人之外，亦沒有禮貌，質疑為何50歲是阿伯，更反問樓主「你父親50歲後有沒有工作？」、「50歳叫阿伯？那全港一半以上屬於人瑞。」、「你公司叫人上來面試？浪費別人時間。」

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責任編輯：陳頌潔