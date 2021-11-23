  • 15°C
香港時間 : 20211123日 (二) 09:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】 港男嫌棄50歲應徵者 直呼對方為「阿伯」 反引起公憤

理財智慧 09:00 2021/11/23

分享：

職業不分貴賤，就業更不應有年齡限制，最近有一名網民於網上討論區發文指，上周五（19號）有一名年約50歲的男士來應徵工作，樓主形容應徵者為「阿伯」，倨傲無禮之餘，樓主更認為對方阻礙其他年輕人應徵，心想「拜托50歲不要出來阻住其他應徵者，希望下午面試的年輕人不及他這麼瘋癲。」

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

【職場熱話】 老闆為使員工下班後回公司信息 要求Whatsapp需出示最後上線時間 打工仔要用2部手機？  【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，大多數人覺得樓主不尊重人之外，亦沒有禮貌，質疑為何50歲是阿伯，更反問樓主「你父親50歲後有沒有工作？」、「50歳叫阿伯？那全港一半以上屬於人瑞。」、「你公司叫人上來面試？浪費別人時間。」

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

網上討論區 就業

上一篇文章

【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室

下一篇文章

【宜家宅急變】同居情侶住494呎 欠規劃空間不足 狹窄露台成最大問題 改裝後享觀星樂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到
491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到
【青姐話】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣
【青姐話】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
【室內裝修】 獨居業主熱愛音樂　單位擺放大型CD櫃　用69萬裝修400呎打造簡約風　邊聽音樂邊看海活出寫意人生
【室內裝修】 獨居業主熱愛音樂　單位擺放大型CD櫃　用69萬裝修400呎打造簡約風　邊聽音樂邊看海活出寫意人生
【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決
【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決
【理財熱話】丈夫積蓄All in股票無錢供樓 老婆獨力承擔重擔 大呻「好唔公平」
【理財熱話】丈夫積蓄All in股票無錢供樓 老婆獨力承擔重擔 大呻「好唔公平」
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款