【利物浦恐襲】炸彈客尋庇護被揭用假身分 仍留英7年

英國利物浦上周日（14）發生的士爆炸事件，官方其後定性為恐襲。英國傳媒報道，涉事疑犯阿爾梅尼曾向英國入境官員承認，利用偽造約旦護照及簽證入境英國。阿爾梅尼當時向英國入境官員表示，仍未能取得難民身份留在英國，或會在敘利亞被人殺害。

利物浦恐襲疑兇申請難民庇護屢被拒 曾向議員求助 【下一頁】

利物浦（Liverpool）自殺式炸彈襲擊疑兇阿爾梅尼（Enzo Almeni），原名Al Swealmeen，來自伊拉克，25歲時逃至英國，2014年被內政部拒絕難民庇護。英國媒體《太陽報》（The Sun）引述一份長達35頁的內政部洩漏文件指，在抵達英國數日後的面試篩選中，向入境官員承認利用偽造約旦護照及簽證入境英國。

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文件透露，阿爾梅尼當時向入境官員表示，自己出生於飽受戰亂的敘利亞（Syria），1999年移居阿聯酋（UAE），但在2013年返回正在內戰的敘利亞。入境官員對說辭感到可疑，於是詢問他關於在敘利亞和家人相處的細節和約旦護照等事情。結果發現雖然他可以說出當地餐廳、清真寺和街道名稱，但卻未能講出控制當地居住地的掌權勢力。

阿爾梅尼指可以證明國籍的文件已被毀，繼續留在敘利亞並不安全，隨時會被人殺害。他一開始聲稱約旦護照及簽證由人口走私者提供，自己不清楚其真假。但最終在審訊中，他承認非約旦公民，是利用非法獲得的護照入境英國。

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英國調查人員向阿爾梅尼發出正式警告，指他說謊並利用欺騙手段入境英國。一年後，阿爾梅尼難民庇護申請正式被拒，上訴亦在2017年宣告失敗。但阿爾梅尼其後並未離開英國，施襲時已居住7年。

文件亦顯示，阿爾梅尼由阿聯酋飛抵倫敦，庇護面試中需要1名阿拉伯語翻譯協助。英國媒體報道指，阿爾梅尼親戚證實他出生於伊拉克。入境官員反駁阿爾梅尼指，他申請簽證時身處阿聯酋，而非敘利亞，不存在留在敘利亞或會被殺的問題。

英國內政部發言人表示，對正在進行的刑事調查相關機密文件洩漏一事，當局正在緊急調查。

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責任編輯：李俊儀