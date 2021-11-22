【買樓理財】有感租樓同供樓開支差不多　寧斥382萬買納米樓做業主　單位不到200呎

常有人認為租樓即是「幫人供樓」，如果租金跟買樓月供差不多，相信不少租客都考慮買樓做業主，最近市場上就有年輕夫婦「租轉買」，購入納米單位成功上車。

利嘉閣黃育華表示，黃大仙鑽嶺高層F室單位錄得二手成交，單位實用面積約198平方呎，屬開放式間隔，望開揚市景。最近以382萬元沽出，折合實用面積呎價約19,293元。黃育華補充，買家為一對年輕夫婦，本來為同區租客，瀏覽網站時發現上述放盤價錢吸引，故立即聯絡代理睇樓。據悉，買家擔心樓價未來繼續上升，而且比較後認為租金跟供樓開支差別不大，所以決定租樓轉買樓，上車自住，單位還價後即成交。

據了解，原業主於2015年9月，以約1,015萬元一併購入兩個單位。另外，代理指，上述為屋苑本月至今首宗成交，現時有約45個單位放售，叫價由390萬元起。

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