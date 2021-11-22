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【大行點睇】新車推出電池業務發力 大和提高比亞迪目標價

股樓投資 18:21 2021/11/22

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大和發表報告，指比亞迪 （01211） 維持明年新能源車付運量為150萬部，今年則為60萬部，公司同時表示計劃推出10款新車，提高2022年至2023年新能源車銷售預期，升幅較原來預期高13%至26%。該行補充指，公司今年至今銷售合共100GWh電池，明年銷售200GWh電池，目前歐洲客戶訂單已獲確認，預計主要車廠客戶的定單將於明年發力。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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大和提高公司2022年至2023年每股盈利預測，反映公司新能源車產品綫及電池出貨量的展望，重申公司「買入」評級，目標價由382元升至435元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

新能源 比亞迪股份（01211） 目標價 每股盈利 買入 經濟

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