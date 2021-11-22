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【加息周期】安本料通脹明年首季前保持高位　聯儲局或明年底才加息

股市 18:19 2021/11/22

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通脹飆升，市場預計美國明年將加息。安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma Ong認為，通脹至少在明年首季前保持在高位，因能源和服務勞動力成本上升、半導體短缺和產能下降等因素需時解決，並導致部分央行加息，但就預計，聯儲局或到明年第3或第4季才開始加息。

該行預計2022年全球經濟持續增長，但速度會更加溫和，推動力來自新冠治療和預防的持續改進。Ray Sharma Ong指，目前美國的個人儲蓄率為7.5%，這可能會促進消費。此外，隨著1萬億美元的基礎設施法案和1.8萬億美元的「軟基礎設施」法案的通過，美國的公共支出將增加。

他說，明年最大風險是新冠疫情再變種，令疫苗無效，以及通脹比預期更高及持久。聯儲局加速縮減規模，中美緊張局勢，歐洲多國選舉也會造成不確定性。

由於國債息率預期會上升，對估值的影響是不斷變化，選擇收益增長強勁的公司更為重要。

相關文章：【2022展望】東方匯理：股債六四比例已死　明年看好美股價值股

【美股展望】高盛料標指明年仍創新高、目標5100點　但回報將略低於平均水平

編輯：區嘉俊

經濟 加息 美國聯儲局 美國 國債 通脹

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