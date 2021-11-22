【電動貨船】世界首架全電動自動駕駛貨船下水　預計2022年投入商業營運

▲ 世界首輛全電動自動駕駛貨船Yara Birkeland（比克藍號）近日於挪威亮相，並完成奧斯陸港（Oslo）的初航。貨船預計於2022年便可投入商業營運，主要在挪威南部運送肥料。（法新社圖片）

世界首輛全電動自動駕駛貨船Yara Birkeland（比克藍號）近日於挪威亮相，並完成奧斯陸港（Oslo）的初航。貨船預計於2022年便可投入商業營運，主要在挪威南部運送肥料。

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比克藍號於2017年，由亞拉國際（Yara）與海事技術公司孔斯貝格（Kongsberg Gruppen）合作開發，目標打造零碳排放、零船員的全電動自駕貨船。比克藍號全長約80公尺、載貨量可達120個20呎標準貨櫃。兩間企業預計，每年可幫助挪威當地船業減少1,000噸碳排放，相當於40,000趟柴油貨車的排放量。

航行中微調數據以達自動駕駛

去年12 月，比克藍號已從挪威的布雷維克港（Breivik）出發，完成歷經7小時航程抵達霍爾滕（Horten）港的初航，今年11月，比克藍號更完成抵達挪威第一大貨櫃箱港口奧斯陸港的初航。

亞拉國際表示，預計比克藍號於2022年投入商業運，並每周出航兩次、於挪威南部 Herøya港挳、布雷維克港（Brevik）和拉爾維克港（Larvik）之間12海哩範圍內航行，一次可運送120個長約6公尺貨櫃箱的肥料，並在航行中微調數據以做到自動駕駛。

規格方面，比克藍號上8個電池由瑞士鋰離子電池公司Leclanche提供，電池容量為7MWh，相當於100輛Tesla電動車。

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責任編輯：李智美