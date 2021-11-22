【消費物價】10月消費物價指數按年升1.7% 主要受電費和蔬菜升幅影響

政府統計處今日(22日)公布2021年10月的消費物價指數。今年10份整體消費物價按年升1.7%，較9月時的1.4%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數按年升幅為1.1%，較9月份的1.0%稍高，主要是由於電力費用和新鮮蔬菜價格升幅擴大所致。

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在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升28.1%）、衣履（上升6.1%）、交通（上升5.7%）、外出用膳及外賣（上升2.5%）、耐用物品（上升2.0%）、基本食品（上升1.8%）、雜項服務（上升0.9%）和煙酒（上升0.7%）。另一方面，錄得按年跌幅的類別分別為雜項物品（下跌1.6%）和住屋（下跌0.6%）。

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政府發言人表示，基本消費物價通脹率由9月份的1.0%微升至10月份的1.1%。能源相關項目和個別主要消費物價指數組成項目，包括衣履和交通的價格錄得較為明顯的按年升幅，而許多其他主要組成項目承受的價格壓力則仍然輕微。隨着進口價格升幅加快和經濟復蘇，通脹壓力在短期內或會略為上升，但由於本地成本壓力仍然輕微，基本通脹應會大致維持受控。

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責任編輯：羅浩濂