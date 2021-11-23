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【移民澳洲】聯邦銀行預測樓市明年到頂 後年跌10%

環球社會熱點 08:05 2021/11/23

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澳洲政府去年為港人設「避風港」政策，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑，當地樓市亦成關注焦點。澳洲聯邦銀行預計，當地樓市升幅會在2022年到達高峰，2023年將會下跌10%。

【移民澳洲】簽證數目不設上限 政府證實 【下一頁】

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）預料，悉尼樓市2021年升幅達27%，明年會緩和至6%，但2023年會下跌12%。另一大城市墨爾本2021年亦有17%升幅，明年僅增加8%，但2023年則下跌10%。

澳洲經濟部部長艾爾德（Gareth Aird）表示，當地樓市升幅持續有賴創新低的房屋借貸利率，現時多數大城市樓價仍會持續上升一段時間，但近來多項數據呈現及房貸固定利率推高，反映澳洲樓市將會作出調整。

【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低（第二版） 【下一頁】

英國《衛報》指出，澳洲樓市有3大要點顯示升勢明顯變弱。澳洲金融監理署（APRA）10月決定，提升借貸人還款能力至最少3個百分點；部分銀行上升固定利率房貸的成本，反映銀行資產成本亦提升。最後，市場房屋供應增加。

艾爾德預計，澳洲儲備銀行（RBA）明年將開啟一個「逐漸且輕手」（gradual and shallow）的循環，讓澳洲利率由歷史新低0.1%，慢慢爬上1.25%，同時讓澳洲樓價2023年下跌。由於經濟復甦及年薪增加，艾爾德估計利率最終可推至理想的3%。

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責任編輯：吳漢培

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