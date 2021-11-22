【嗶哩嗶哩 9626】 嗶哩嗶哩發換股債籌14億美元 復牌後股價跌逾一成

「B站」嗶哩嗶哩（09626）疑因季度虧蝕加劇，決定發行14億美元（折合109億港元）的2026年到期可換股優先票據，以籌集資金發展，上周五（191）股份曾停牌。嗶哩嗶哩今日（22日）復牌後股價一度急跌15.5%，低見532.5元，收報564元，仍跌10.5%，成交額22.6億元。

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嗶哩嗶哩公告指，票據的初始轉換率為票據每1,000美元本金，可兌換10.6419股公司的美國存託股，相當於每股美國存託股約93.97美元，以美股（上周四）收市價67.12美元計，溢價約40%以上。

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記者：郭秀慧