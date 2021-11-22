  • 18°C
香港時間 : 20211122日 (一) 18:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【嗶哩嗶哩 9626】 嗶哩嗶哩發換股債籌14億美元 復牌後股價跌逾一成

股樓投資 18:06 2021/11/22

分享：

「B站」嗶哩嗶哩（09626）疑因季度虧蝕加劇，決定發行14億美元（折合109億港元）的2026年到期可換股優先票據，以籌集資金發展，上周五（191）股份曾停牌。嗶哩嗶哩今日（22日）復牌後股價一度急跌15.5%，低見532.5元，收報564元，仍跌10.5%，成交額22.6億元。

【異動股】 多間大行看好歐舒丹收購美護理品牌【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

嗶哩嗶哩公告指，票據的初始轉換率為票據每1,000美元本金，可兌換10.6419股公司的美國存託股，相當於每股美國存託股約93.97美元，以美股（上周四）收市價67.12美元計，溢價約40%以上。

同場加映﹕【iM會客室】季績後新經濟股探底？ 物流消費股靠穩可追？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

嗶哩嗶哩—SW（09626） 新經濟股 復牌 異動股 美股 集資

上一篇文章

【收息股】滙豐指皖通高速派息比率將倍升　股息率達14厘同業中最高

下一篇文章

【樓市熱話】沙頭角邨是全港最差公屋邨？ 港男抱怨地理位置偏僻 返內地比入市區還要近
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內裝修】 獨居業主熱愛音樂　單位擺放大型CD櫃　用69萬裝修400呎打造簡約風　邊聽音樂邊看海活出寫意人生
【室內裝修】 獨居業主熱愛音樂　單位擺放大型CD櫃　用69萬裝修400呎打造簡約風　邊聽音樂邊看海活出寫意人生
【消費熱話】客人買6隻雞翼外賣 加＄2外賣盒向消委會投訴？ 結果投訴成立
【消費熱話】客人買6隻雞翼外賣 加＄2外賣盒向消委會投訴？ 結果投訴成立
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
【電動車】福特汽車宣布　不再與Rivian合作開發電動車
【電動車】福特汽車宣布　不再與Rivian合作開發電動車
【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決
【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決
491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到
491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款