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KENNEDY 38加推40伙　周三再賣樓　一房折實787.4萬起

股樓投資 17:47 2021/11/22

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由新地、會德豐地產及恒地合作發展的堅尼地城KENNEDY 38上周六（20日）起進行首輪銷售，周末兩日沽出約101伙，佔首輪推出的130伙單位近78%。發展商即加推40伙應市，並定於本周三（24日）起次輪銷售。

KENNEDY 38新一張價單涉及40伙，全數皆為一房單位，實用面積由279至332平方呎不等。整批單位價單定價由874.9萬至1,123.7萬元，價單呎價則由29,066至36,000元；以最高折扣率10%計，折實價由787.41萬至1,011.33萬元，折實呎價介乎26,160至32,400元。今批入場單位為3樓N室，單位屬一房間隔，實用面積301平方呎，折實後售價為787.41萬元，折實呎價則為26,160元。

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新地副董事總經理雷霆表示，項目首輪銷售沽清全部一房單位，向隅客眾多之下，加推新一張價單應市，屬原價加推。他又指，項目吸引大手買家入市，有買家斥近2,400萬元連購3伙單位。KENNEDY 38定於本周三（24日）進行次輪銷售40伙，銷售日同樣設有大手客時段，買家可購入1至2伙單位。

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撰文 : 謝昕蕎

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