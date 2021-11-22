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【國際油價】應美國要求　日本將首次釋放國家石油儲備

股樓投資 18:26 2021/11/22

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據《路透社》引述消息人士報道，日本官員正應美國要求，考慮釋放國家石油儲備，以抑制價格。

日本從未試過釋放國家儲備石油，但在民間，石油公司在1991年海灣戰爭期間以及2011年地震和海嘯災難之後都曾這樣做過。日本法律允許在石油短缺或發生自然災害的情況下釋放石油儲備，但沒有提到為了應對能源價格上漲而這麼做。

據消息人士表示，在美國提出要求後，日本政府別無選擇，只能想辦法。另一位消息人士指，政府正在考慮釋放超出最低數量要求的部分石油儲備，作為一種合法變通辦法。日本內閣官房長官松野博在周一（22日）表示，還沒有做出任何決定。而首相岸田文雄周六（20日）則指，政府正在考慮可以採取哪些合法措施

拜登政府突然地要求其他主要經濟體考慮從其戰略儲備中釋放石油，因為高企的油價開始產生不必要的通脹，並破壞其他國家的經濟復甦速度。據《讀賣新聞》報道，日本和美國最快將於本周公布釋放石油儲備的聯合聲明。

官方數據顯示，截至9月底，日本有145天的每日石油消費量，遠高於法律規定的最低90天。私營部門的儲備總額為90天，也超過了最低70天的要求。

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責任編輯：黃苑筠

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