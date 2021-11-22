【職場熱話】 挑剔上司屢請人不果 常因小事雞蛋挑骨頭 新同事入職1個月即走

不知道大家有沒有遇過十分挑剔的上司呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己正幫公司請人，然而其上司十分挑剔，即便見了很多位求職者也沒有一個滿意，後來即使勉強請了一個人，那位同事也因受不了其上司的雞蛋挑骨頭而做了一個月便辭職。

樓主指，其上司一向因認為他人的辦事能力比不上自己而不想請人，但無奈最近其工作量太多而要請人，可是她見了10位求職者，卻沒有一位能讓她感到滿意，最後那上司十分不情願地請了一人，然而她不是批評別人沒有跟她說早晨，便是指那同事買的咖啡不合她口味，一直在小事上諸多批評，使那同事只做了一個月便辭職，樓主因而感到十分無奈指又要再請人。

【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「你上司可能只是怕下屬會比自己更優秀而已。」，「說話含沙射影，又出不起錢，能夠留到人才怪。」，也有人指，「大部分上司也是這樣讓人討厭。」。

【延伸閱讀】【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +28 +27

另有網民指，「可能有很多上司以前也是比人欺負，而到自己做了管理層後便會借機向下屬出惡言，以解當時心頭之恨。」。

【勞動力不足】日本兼職時薪創新高 增長1.4％至75港元 【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀