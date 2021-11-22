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【恒大汽車 708】 恒大汽車連環抽水 不足兩周再配股 股價尾市抽升逾一成

股樓投資 17:42 2021/11/22

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恒大汽車（00708）上周五（19日）發公告宣布再配股，為兩周內第二次配股，較當日收市價3.53元折讓15%。集團表示，先舊後新配售9億股，每股3元，涉及新股相當於擴大後股本8.3%；預期所得款項總額約27億元。雖然恒大汽車再折讓配股，股價今日（22日）高開4.8%後便倒跌，惟接近尾市抽升，更愈升愈有，並以全日最高價收市，報3.92元，大升11%，成交額31.5億元。

【阿里巴巴 9988】 傳阿里財團成紫光集團「白武士」 料涉逾500億元 或下月達成交易【見下頁

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完成配售後，控股股東中國恒大 （03333） 持股將由62.55%降至57.36%。恒大汽車表示，擬將所得款專項用於集團新能源汽車的研發及生產製造，為恒馳新能源汽車順利投產奠定基礎。

同場加映﹕【iM會客室】季績後新經濟股探底？ 物流消費股靠穩可追？

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記者：郭秀慧

汽車 新能源 成交 恒大汽車（00708） 配股 配售
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