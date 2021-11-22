▲ 【電信股】中電信、中聯通10月5G用戶分別淨增1295萬、657萬戶

中國電信 （00728） 10月移動用戶數為3.7億戶，上月淨增158萬戶；其中5G套餐用戶總數為1.68億戶，10月淨增1295萬戶。

中國電信首10個月移動用戶數累計淨增2022萬戶；其中5G套餐用戶數淨增8199萬戶。

有線寬帶用戶數為1.7億戶，10月淨增98萬戶，固定電話用戶數為1.1億戶，10月減18萬戶。

首10個月有線寬帶用戶累計淨增1009萬戶；固定電話用戶累計淨減97萬戶。

中聯通5G用戶10月淨增656.8萬 全年累達1.4億

中國聯通 （00762） 10月份移動出賬用戶數達3.17億戶，當月淨增128.2萬戶，年初起累增1102.4萬；10月份的5G套餐用戶1.44億戶，當月淨增656.8萬戶，年初起累增726.83萬戶。

此外，10月固網寬帶用戶9395.7萬戶，當月淨增95.9萬戶，年初起累增786.2萬戶；本地電話用戶4708.4萬戶，上月淨減1.9萬戶；年初起累減25.5萬戶。

相關報道：

【業績｜電信股】中電信第三季多賺17%

【業績│電訊】中電信中期純利按年增27% 明年起派中期息、芯片短缺致上半年項目滯後

【美國制裁】美國聯邦通信委員會吊銷中國電信牌照 商務部：已向美方提出嚴正交涉

編輯：曾樂詩