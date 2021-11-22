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【Windows漏洞】Microsoft Installer崩潰引兩大漏洞　微軟建議：重新安裝應用程式

科技 17:47 2021/11/22

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Microsoft表示正在努力修復有關問題，並建議用家可重新安裝其應用程式。（官方圖片）

自微軟（Microsoft）宣布推出全新版本Windows 11以來，有關Windows 11漏洞新聞不斷出現，近日Microsoft再承認Windows 11存在兩大漏洞，包括「藍白死機畫面」和未能正常打開部分應用程式。受影響的用家除了包括部分Windows 11用家，還有Windows 10的最新版本。

【Microsoft】Microsoft OneDrive程式將不支援舊版Windows 7、8系統　明年3月1日停止運行

據外媒《Windows Latest》報道，Microsoft指上述兩項漏洞於11月初次發現，並解釋說由於最近Windows11更新存在問題，令Microsoft Installer運行崩潰而出現漏洞。經調查後，已知運行失敗的Microsoft Installer，令電腦在使用時會出現藍白色死機的靜止畫面，並影響部分網上程式未能正常開啟，如Kaspersky。

若Windows用家有部分程式未能如常打開或電腦出現警告字眼，即受到漏洞影響，Microsoft表示正在努力修復有關問題，並建議用家可重新安裝其應用程式。

據悉，Microsoft正開發一個新的修復程式並進行測試中，暫時並未開放給大眾更新使用。Microsoft另有同時推出其他更新，如修復影響PowerShell 7.1及更高版本的問題、導致searchindexer.exe崩潰或導致內存使用率過高的問題等。

【網絡安全】Minecraft玩家注意！　黑客假冒玩家散播勒索病毒

【Windows 11】Windows 11系統處理效能下降　官方將於本月發布軟件更新

責任編輯：文睿

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