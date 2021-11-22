▲ 【RIVN】福特取消與Rivian合作 Rivian盤前股價挫半成

Rivian （美：RIVN）挾亞馬遜（美：AMZN）大額訂單上市，Rivian車款未量產，市值已超越兩大老牌美國車廠福特汽車（美：F）、通用汽車（美：GM）。福特汽車最新公布，決定與Rivian分道揚鑣， 不再在電動汽車方面進行合作。

Rivian盤前股價急跌，現跌逾半成。福特股價變動不大。

圖看Rivian 盤前表現和車款外款

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福特發言人上周五表示，兩間公司的管理層已決定停止開發一款電動汽車的計劃。兩間公司的代表稱，雙方共同決定專注於自己的項目，取消了基於2019年初達成的合作關係而聯合開發新車型的計劃。

《汽車新聞》（Automotive News）較早前引述福特行政總裁Jim Farley的講話報導指，福特決定終止共同開發計劃，部分原因是福特對自己的電動汽車戰略越來越有信心。 Ford 早前宣布要在 2023 年年底前，達成年產 60 萬輛電動車的目標。

Ford 曾在 2019 年向 Rivian 投資 5 億美元，當時曾經說過會生產掛上 Ford 品牌之名的 Rivian skateboard 動力鏈平台的電動車。後來在 2020 年初，兩間公司就以新冠疫情的為由，取消了 Lincoln 品牌電動車的開發，當時 Ford 仍說會有使用 Rivian 技術的取代方案，不過目前雙方的合作似乎已經告終。

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