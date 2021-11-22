【一周焦點】美股感恩節休市　拜登提名新聯儲局主席

美國迎來感恩節，美股市場將於本周四（25日）休市，而翌日「黑色星期五」（26日）亦會提前3小時在當地時間下午1時收市。聯儲局在本周四公布11月會議紀錄，而總統拜登（Joe Biden）亦預計在感恩節前宣佈主席提名，市場關注這些消息對聯儲局加息步伐的影響。另外，本周將公布不少重要數據，通脹指標個人消費支出（PCE）平減指數將在周三（24日）公布。至於美國、歐洲與英國將在本周二（23日）公布採購經理指數（PMI）。

迎來感恩節假期，據歷史顯示，美股通常都會有不錯的表現。CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 說，1950 年代迄今，美股在11月最後五個交易日通常都會上漲。在感恩節前一日，市場上漲的可能性為三分之二，感恩節後一天市場上漲機率有57%，到下個周一也有 71%機率會上漲。

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聯儲局在本周四公布11月會議紀錄，市場關注聯儲局官員對加息的態度，以及對美國通脹的預測。聯儲局在11月會議上宣布開始縮減買債，預計於2022年年中完全結束買債。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）任期將於明年2月屆滿，拜登預計將在未來幾天提名新一任主席，現任主席鮑威爾和布雷納德（Lael Brainard）被認為是最有可能的候選人。市場預計如果布雷納德當選，聯儲局將會更加鴿派，意味著收緊貨幣政策，例如加息，將需要更長的時間。

聯儲局視之為通脹指標的個人消費支出（PCE）平減指數將在周三（24日）公布，市場預計按年升5.1%。另外，Markit將公布11月美國、歐元區、英國等全球主要經濟體PMI，市場關注能源價格飆升以及供應鏈問題對數據的影響。

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責任編輯：黃苑筠