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【樓市熱話】 港男與友人合租 朋友竟帶另一半長住 要求分擔水電費慘被拒

理財智慧 18:00 2021/11/22

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大家若決定與他人合租，在事前必定要做好協定，不然到住在一起時便會出現很多問題，十分麻煩。近日有網民於網上討論區發文指，自己與兩位朋友決定一同夾租一年，然而當中發生了一件事，讓樓主感到悔不當初。

樓主指，自己與兩位朋友夾租一單位一年，本一直也相安無事，可是有一日，他其中一位朋友帶了另一半上來居住，本來那朋友指其伴侶只是間中才上來住，但後來連續住了2個月也沒有要搬走的跡象，於是樓主便婉轉地叫朋友的另一半一同分擔屋內的水、電，然而其另一半卻指自己的用量很少，而且租約沒有她的名字，因此與其無關，樓主因而感到無奈。

【樓市熱話】父獨力照顧嫲嫲獲分樓  叔不滿欲分一杯羹   上門迫嫲嫲分身家  下一頁】   

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「談錢便傷感情了。」，「快些叫她走吧。」，也有人指，「一定要她夾租，不然就趕她走，這些人只會得寸進尺。」，「要不你也帶你的女朋友回去住吧！」。

【延伸閱讀】【招聘會】本周四和五舉行「中高齡就業新里程」招聘會 提供逾3,400個職位空缺 下一頁

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另有網民指出，「你可以比較一下朋友的伴侶來了後的水、電費跟之前會不會差很遠，若然不是差太遠，便算了吧，但差太多則要向她追討。」。

【樓市熱話】打工仔月租預算2萬5   心儀郊區千呎連海景單位   卻怕住不慣感猶豫下一頁

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責任編輯：關海儀

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