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【職場熱話】 老闆為使員工下班後回公司信息 要求Whatsapp需出示最後上線時間 打工仔要用2部手機？

理財智慧 18:01 2021/11/22

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不知道大家在下班後還會不會回覆公司的信息呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己公司老闆因怪責同事下班後不回覆公司信息，因而要求同事在下班後用Whatsapp時需出示最後上線時間，以方便問責，樓主因而感到十分無奈，並詢問網民有沒有遇過同類事件。

樓主經歷：

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【職場熱話】 打工仔轉新公司   驚喜發現設有飯堂   食品價格比外面便宜一半  【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「你可以用兩部手機，放了工後便不用工作手機。」，「用2個電話號碼也是可以的。」，也有人指出，「他是有甚麼問題嗎？不用管他。」，「下班後便不要用Whatsapp了，可以用其他平台與好友聯絡。」。

另有網民指，「建議老闆為每一位員工買一部手機作公事之用，這樣或許員工會較願意覆公司信息，而且若要同事在下班後回覆公司信息，則要給加班費」。

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責任編輯：關海儀

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