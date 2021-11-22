【聖誕節】K11 Art Mall料今季生意人流錄雙位數增長　丁財兩旺靠3招

▲ K11 Art Mall估計本季的銷售額及人流會較上季度各有雙位數增長。（資料圖片）

聖誕旺季將至，K11 Art Mall將會引入超過30間主打新世代消費體驗的商戶，料第四季的銷售額及人流會較上季度各有雙位數增長。

以Z世代為主要客群的K11 Art Mall，截止今年第三季，整體銷售額及人流對較去年同期分別上升45%及50%。當中餐飲銷售額對比疫情前，更錄得雙位數增長。K11 Art Mall未來希望將再以創新商業模式，以破格三招進一步搶佔Z世代消費市場。

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1. 升級租戶組合及引入獨家限定店

K11 Art Mall今年第四季將帶來超過30間新商戶，全以Z世代消費體驗為主導。人氣商戶包括全港唯一運動電競館AME Stadium 、The North Face全港最大旗艦店、全港首間過江龍鮮榨水果茶飲店「大苑子」、由線上商店起家的 Urban Outdoor 風格選物店CARRYin開設的九龍區首家實體店等。

▲ 今年第四季將迎來超過30間新商戶，悉數以Z世代消費體驗為主導。（K11 Art Mall提供圖片）

K11 Art Mall亦預留地下樓層人流極旺的位置，之前引入多間首次來港的人氣動漫期間限定店，包括《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》，高達潮流服飾品牌STRICT-G限定店及「BANPRESTO EXPO」全新人氣動漫限定店等。

▲ K11 Art Mall亦預留地下樓層人流極旺的位置，之前引入多間期間限定店。（K11 Art Mall提供圖片）

2. 16,000呎特定主題區

為迎合Z世代追求個性化及獨特的產品，同時追求體驗式的消費模式，K11 Art Mall因此自家策劃共16,000呎特定主題區 – K11 Natural 漫息空間及K11 Select亞洲設計師時尚空間。



K11 Natural於今年5月重新定位，吸引10間年輕店主開店，其中極受年青人歡迎的本地生活概念店HOW TO LIVE WELL首次進駐K11 Art Mall，開設生活咖啡室，其銷售額更創歷史新高。整體K11 Natural的銷售及人流亦破歷史新高，對比去年同期分別上升2倍及7成。另一時尚主題空間K11 Select的銷售及人流均達雙位數字升幅。

▲ K11 Natural的銷售及人流亦破歷史新高，對比去年同期分別上升2倍及7成。（K11 Art Mall提供圖片）

3. 普及藝術帶動客流

K11 Art Mall一直透過舉辦各式的藝術文化活動，推廣藝術普及化。今年暑假跨界聯乘9GAG，舉辦的全球首個MEME Museum，打破歷年入場人次紀錄。當中超過七成觀眾為Z世代。

今年聖誕K11 Art Mall將3000呎藝術空間變成聖誕夢幻糖果色彩國度，以色彩大師Maria Imaginário 亞洲首展《Mundane Wonders》為亮點，透過藝術釋放童心。預計活動會為銷售及人流帶來雙位數增長。

▲ K11 Art Mall 帶來Maria Imaginário 亞洲首展《Mundane Wonders》。（K11 Art Mall 提供圖片）

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責任編輯：葉泳珊