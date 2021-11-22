【FPS】轉數快於下月19日進行系統遷移 由凌晨1時至上午11時暫停服務

金管局今日(22日)宣布，因應負責營運轉數快系統的香港銀行同業結算有限公司計劃於12月19日（星期日）進行系統遷移，轉數快將於當日凌晨1時至上午11時內暫停提供服務。

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結算公司經過11月14日順利完成系統測試以處理10月17日進行系統遷移及提升時遇到的情況，決定將會於12月19日進行系統遷移及提升。根據11月14日測試的成功經驗，即將進行的系統遷移及提升，應需較少時間完成。然而，為謹慎起見，轉數快將會暫停提供服務的時段會與上次相若，以預留充足時間處理任何不可預見的情況。於計劃的系統遷移時段期間，所有轉數快服務包括實時資金轉帳及登記轉數快帳戶代號均會暫停。

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香港金融管理局已要求銀行和儲值支付工具營運商預早及適時通知客戶相關安排。市民可以聯絡其銀行或儲值支付工具營運商，查詢在系統遷移時段内受影響的轉數快服務詳情。如有需要，市民可以預先就繳付作出安排。

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責任編輯：羅浩濂