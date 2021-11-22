【收息股】滙豐指皖通高速派息比率將倍升　股息率達14厘同業中最高

滙豐環球研究發表報告指，料安徽皖通高速(00995) 2021年至2023年派息比率將倍升至60%，並將額外派發紅股，為同業之中最高派息收益率，相信今年全年派息收益率可達14%，2022年及2023年則分別達15%及16%。



該行指上調安徽皖通高速派息率，可反映管理層對公路收費收入的增長前景有信心，未來資本開支亦有充足財政狀況支持。

該行指，安徽皖通高速的主要資產合寧高速公路表現強勁，未來在中國「十四五」規劃下亦將有更多資產注入作為主要投資策略。該行上調安徽皖通高速目標價自6.4元至7.4元，維持「買入」評級。

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