  • 18°C
香港時間 : 20211122日 (一) 18:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收息股】滙豐指皖通高速派息比率將倍升　股息率達14厘同業中最高

股樓投資 18:17 2021/11/22

分享：

滙豐環球研究發表報告指，料安徽皖通高速(00995) 2021年至2023年派息比率將倍升至60%，並將額外派發紅股，為同業之中最高派息收益率，相信今年全年派息收益率可達14%，2022年及2023年則分別達15%及16%。

該行指上調安徽皖通高速派息率，可反映管理層對公路收費收入的增長前景有信心，未來資本開支亦有充足財政狀況支持。

該行指，安徽皖通高速的主要資產合寧高速公路表現強勁，未來在中國「十四五」規劃下亦將有更多資產注入作為主要投資策略。該行上調安徽皖通高速目標價自6.4元至7.4元，維持「買入」評級。

 

【藍籌新貴】 藍籌新貴逆市升 網易表現最佳

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

 

 

 

同場加映   【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉​​​​​​​

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

撰文 : 周兆邦

安徽皖通（00995） 港股

上一篇文章

【大行點睇】新車推出電池業務發力 大和提高比亞迪目標價

下一篇文章

【嗶哩嗶哩 9626】 嗶哩嗶哩發換股債籌14億美元 復牌後股價跌逾一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費熱話】客人買6隻雞翼外賣 加＄2外賣盒向消委會投訴？ 結果投訴成立
【消費熱話】客人買6隻雞翼外賣 加＄2外賣盒向消委會投訴？ 結果投訴成立
【電動車】福特汽車宣布　不再與Rivian合作開發電動車
【電動車】福特汽車宣布　不再與Rivian合作開發電動車
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到
491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到
【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決
【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決
【室內裝修】 獨居業主熱愛音樂　單位擺放大型CD櫃　用69萬裝修400呎打造簡約風　邊聽音樂邊看海活出寫意人生
【室內裝修】 獨居業主熱愛音樂　單位擺放大型CD櫃　用69萬裝修400呎打造簡約風　邊聽音樂邊看海活出寫意人生
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款