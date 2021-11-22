【職場熱話】港男出席中同聚會 被揭一星期6天工作 遭諷「周六是要休息而不是工作」

不知道你們對於身邊人一星期要上6天班會不會感到很驚訝呢？近日有網民於網上討論區發文指，早前出席同學聚會時，中同因得悉自己一星期要上6天的班而感到十分驚訝，又指周6是要休息而不是工作的，而這使樓主感到十分不解，指很多香港人周六、日也要上班，不明白有甚麼好驚奇。

樓主經歷：

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【職場熱話】問親打工仔人工都扭扭擰擰 點解香港人咁驚畀人知人工？ 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 只有「奴工」一星期才要返6日。」，「我身邊有很多朋友一星期也要上6日班。」，也有人指，「 通常在這種場合，也不會說自己的真實情況，每個人也是裝的。」。

另有網民指，「 4、5年也沒有見過，也不算是朋友，下次也不知道有沒有機會再見，因此不用過於理會他們的說話，有空多約自己的朋友還好過。」。

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責任編輯：關海儀