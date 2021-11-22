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【藍籌新貴】 藍籌新貴逆市升 網易表現最佳

股樓投資 17:17 2021/11/22

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恒生指數公司上周五晚（19日）公布季檢結果，將於12月6日起正式將華潤啤酒（00291）、新奧能源（02688）、京東集團（09618）及網易（09999）納入恒生指數，屆時成份股數目將由60隻增至64隻，並未剔除任何現有藍籌。

另外，據彭博通訊社報道，美國指數供應商MSCI（明晟）將於12月2日起更換旗下指數追蹤京東及網易股份，由京東美股（美﹕JD）及網易美股（美﹕NTES）改為京東港股及網易港股，有關做法或逼使有關股份的流動性由美股市場轉向港股市場。

大行予網易投資評級及目標價﹕

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    +6
    +5

恒指新貴今日（22日）逆市造好，網易表現最好，一度升5.5%，高見188.9元，收報184.4元，仍升3%，成交額11.1億元。新奧能源、京東及潤啤分別升2.6%、1.9%及1.2%。

同場加映﹕【iM會客室】季績後新經濟股探底？ 物流消費股靠穩可追？

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記者：郭秀慧

京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 港股 新奧能源（02688） 華潤啤酒（00291） 京東（美：JD） 恒生指數
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