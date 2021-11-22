【樓市熱話】沙頭角邨是全港最差公屋邨？ 港男抱怨地理位置偏僻 返內地比入市區還要近

不知道你認為香港有沒有地位位置及配套設施很差的公屋邨呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己認為沙頭角邨是全港最差的公屋邨，因其地理位置過於偏僻，離上水最少也需要20分鐘的車程，反而離內地的鹽田區卻只是10分鐘車程，而且區內也沒有足夠的配套設施，使居於邨內的人十分不便。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「你是不能了解到入面的風土人情。」，「至少邨內也有一些民生商店。」，也有人指，「其情況就像坪洲公屋，大家也是非常遠」，「居於沙頭角邨的人就像被放逐一般，只有一個單位，其他甚麼也沒有。」。

另有網民指，「 沙頭角邨入面有百佳、惠康、補習社、中銀、街市，還有一隻手也數不完的餐廳，又怎會甚麼也沒有呢？」。

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責任編輯：關海儀