【紐元定存】紐元定存息最高10厘 專家看年底升值有望滙息兼收

▲ 新西蘭於本周三議息，市料將再度加息，花旗估計上調0.25厘。

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新西蘭於本周三（11月24日）議息，市場普遍料央行會作第2度加息，花旗預計息率將調高0.25厘，令政策利率達0.75厘，晉級為最高息的主流貨幣。而港銀已搶閘加紐元定期存款息，包括上周五（19日）富邦驟加7天紐元定存年息1.25厘至10厘，跟中銀香港 （02388） 及集友等看齊，為冠絕全城息率。近期招商永隆及大眾銀行等亦偷步猛加。正因紐國早於10月勇進率先加息四分一厘，憧憬即將一加再加，專家力薦紐元為亮點貨幣，存戶有望可滙息兼收。

光大新鴻基外滙策略師黃俊能表示，由現時至今年底，推介紐元為最值博的外幣，兌美元的高低位介乎0.69至0.73，年底目標價預測為0.72。

黃俊能解釋，現時貨幣政策正左右滙巿的走向，紐央行於10月加息0.25厘至0.5厘，成為自疫情爆發以來首間加息的主要央行。新西蘭近期的經濟表現的確顯示復甦進度良好，第三季消費者物價指數按年增長4.9%，優於前值及巿場預期，亦創自2010年第四季以來最大按季升幅。而同期失業率亦下跌到3.4%，不僅優於預期的3.9%，更創自2007年12月以來新低。

英鎊定存息最高12.88厘【下一頁】

黄俊能又說，紐國的通脹及勞動表現造好，為央行再次加息提供強力理據。根據彭博利率期貨顯示，本月加息機率已達至100%，加息幾乎毫無懸念。而加息後新西蘭的政策利率將升至0.75厘，冠絕其他主要央行，利率之間的差距將會帶動套息交易轉趨活躍，相對高息的紐元會較受惠。

花旗銀行財富管理業務高級投資策畧師陳正犖回應本報查詢指，料新西蘭有機會加息0.25厘，但未有往後加息的幅度及次數預測。

問及澳紐加商品貨幣哪隻最看好，陳正犖以加元為首選，畢竟未來6個月油價或仍有上升空間，利好加元。此外，明年4月加拿大央行可能開始加息，亦屬有利加元的因素，估計加元於3個月至1年見1.26，長遠目標價上望1.18。

大行7天美元定存息加至8厘【下一頁】

至於澳紐孖寶，陳正犖預期，未來3個月澳元兌美元料為0.73，半年至1年為0.71，長線目標0.76。澳元將跑贏紐元，因市場早已偷步炒加息，料紐元3個月內見0.69，半年至1年報0.66，長線為0.65。

至於短期操作，華僑永亨經濟師指，紐國失業率創14年新低，CPI又激增，加息料達共識，估計未來兩周紐元兌美元介乎0.69至0.708，兌港元的支持位在5.3756，阻力區在5.5158。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪