【大行點睇】大摩指金沙或增建威尼斯人酒店房間　並料集團未來股息政策保持不變

摩根士丹利發表研究報告，指澳門是中國區內唯一設有合法賭場的地方，因此仍有其吸引力，相信可受惠中國居民整體收入增長。金沙中國(01928) 管理層有信心中場收入未來可超越2019年水平，如果獲得批准，會繼續增加投資酒店、零售及非博彩業務，若得許可，金沙可在維尼斯人附近興建多6,000至7,000個酒店房間，給予20元目標價，「增持」評級。

該行指，管理層預計其支付固定金額(而不是收益百分比)的股息政策將保持不變。另外，澳門政府指在疫苗接種率逾80%後，將有序回復中國旅行團，而電子簽證和個人遊亦會緊隨。

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