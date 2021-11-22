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【電子消費券】八達通最後一期消費券1000元 下月16日起發放

理財智慧 16:57 2021/11/22

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5,000元電子消費券自8月1日起分批派發後，大部份合資格市民已取到以上款項。政府提醒，8月1日經八達通獲發首期消費券的市民，若其合資格消費總額在本月30日或之前達到4,000元，則最早可於下月16日收取最後一期1,000元消費券。

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【室內設計】夫婦終成業主望親手設計安樂窩　花41萬裝修324呎單位　工業風配胡桃木型格中添溫馨感，詳見【下一頁


根據發放安排，以八達通領取消費券的市民在獲發第一期消費券後，如合資格消費在四至七個月內達到4,000元，最後一期1,000元消費券會在達標後下一個月的16日發放。

以8月1日獲發第一期消費券的市民為例，其合資格消費如在本月30日或之前達到4,000元，便可於下月16日收取最後一期消費券；這批市民最遲須於明年2月28日，即發券後七個月累積合資格消費4,000元，才能在明年3月16日收取最後一期消費券。

【聖誕好去處】昂坪360 x Venchi 朱古力聖誕嘉年華　小童來回纜車門票低至66元 + IG able朱古力裝置打卡位，詳見【下一頁

此外，上月1日獲發放第一期消費券的市民將於下月1日獲發第二期消費券。選擇以支付寶香港、Tap & Go拍住賞或WeChat Pay HK領取消費券的市民，其第二期消費券為3,000元；選擇以八達通領取消費券者，第二期消費券則為2,000元。這些市民下月1日會陸續收到手機短信或應用程序推送通知。
 

【海洋保育】浩海立方推海洋教育體驗 以科技切身處地探「游」海洋，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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