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【小米1810】小米第三季收入增8%　經調整純利52億人幣勝預期

股市 17:55 2021/11/23

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【小米1810】小米第三季收入增8%　經調整純利52億人幣勝預期

中資科技股輪流放榜，小米 （01810） 公布第三季業績，期內收入780.63億元（人民幣，下同），按年增8.2%，好過平均預期的774.73億元；純利7.92億元，按年跌83.8%，好過預期的54.72億元；經調整純利51.76億元，按年25.4%，好過預期的48.14億元。

小米在業績透露，智能電動汽車預計將於2024年上半年正式量產，目前團隊成員已超過500人。

小米今日績前股價平穩，尾市隨大市轉弱，收報20.7元，跌0.96%，成交13.87億元。

核心零部件供應短缺拖累手機出貨量

業務分部方面，小米上季智能手機業務收入478億元，與去年相若。受到全球核心零部件供應短缺的影響，小米第三季智能手機出貨量仍達到4390萬部，較去年同期跌5.79%。分部毛利率12.8%，按年增長4.4個百分點。小米稱，高端智能手機出貨量增加，上季手機的平均售價（ASP）按年上升6.7%至1,090.5元。

小米稱，境外市場收入達到409億元，在總收入中佔比52.4%，小米在全球核心零部件供應短缺的情況下，在全球市場進行資源配置，因地制宜加深渠道建設，確保市場地位。

IoT及互聯網服務收入同創單季度歷史新高

IoT與生活消費產品業務收入約209億元，按年增長15.5%，小米稱，儘管上季度受到海運物流等因素的影響，相關收入仍創單季度新高。小米提到，上季全球電視出貨量按年下滑，其出貨量仍達到300萬部，營收按年增長19.5%。

截至9月底，已連接的IoT設備（不包括智能手機、平板及筆記本電腦）首次突破4億，擁有5件及以上連接至AIoT平台的設備的用戶數超過8百萬。

互聯網服務收入達到73億元，再創單季度歷史新高， 按年增長27.1%，互聯網業務毛利率73.6%，按年上升13.1個百分點。小米稱，9月全球MIUI月活躍用戶數約4.86億，按年增長32.0%；當中廣告業務收入48億元，按年增長44.7%，主要得益於用戶基數的增長，高端手機用戶佔比提高及商業化能力的不斷提升。

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港股 新經濟股 小米集團－W（01810） 小米

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