▲ 【小米1810】小米周二放榜 券商關注芯片短缺及手機競爭激烈 料互聯網業務仍錄高增長

中資科技股輪流放榜，小米 （01810） 周二（23日）公布第3季成績表，多間券商趁績前下調目標價。綜合投資界分析，期內零部件短缺情況嚴重，拖累小米上季手機出貨量或錄按年下跌，但料互聯網服務業務仍錄健康增長。

彭博綜合券商數據，小米第3季收入預測中位數為774.73億元（人民幣，下同），按年增7.3%；純利為54.72億元，按年增12.1%；經調整純利為48.14億元，按年增16.6%。

摩根大通下調小米今年手機出貨量 但料手機利潤率改善

摩根大通將小米今年手機出貨量預測由2億部下調至1.93億部，預計明年增長14%，該行認為，鑑於組件短缺情況比預期嚴重，小米第3季手機出貨量較低，估計今年末季僅按季增長 5%。該行提到，小米明年智能手機出貨量可達2.2 億部，主要得益於零部件供應得到改善、中國線下擴張戰略和海外市場雙品牌戰略。

摩根大通估計，雖然互聯網行業面臨監管壓力及行業逆風，但小米月活躍用戶持續上升，手機ARPU（每用戶平均收入）提高，以及海外互聯網收入不斷增長，估計小米互聯網服務業務下半年仍錄按年增長25%，加上手機利潤率改善，料整體第3季利潤率向好。摩根大通維持「增持」評級，但將目標價由32元下調至28元。

瑞信下調出貨量目標以反映芯片短缺和競爭加劇

瑞信將小米目標價由35元下調至28.5元，保持「跑贏大市」評級。該行預計，小米上季收入或未能達標，但毛利率和經調整盈利將勝預期。該行預計，上季收入740億元，按年增長3%，毛利率將達18.1%，經調整淨利潤50億元，按年增長21%。

瑞信將小米2021年至2023年的出貨量，由2.02億、2.37億及2.59億部下調至1.95億、2.26億、2.47億部，以反映芯片短缺和競爭加劇。

華泰證券：産品組合優化和營銷活動減少帶動手機毛利率提升

中資華泰證券下調小米目標價，由34元降至30元。該行估計，小米第3季收入按年增21%，經調整利潤增長11%。華泰證券稱，根據IDC小米上季手機出貨量爲4,430萬部，按年跌5%，低於該行之前預測的4,500萬部。

該行將此歸因於原材料短缺、限電、航運緊張以及去年同期的高基數，但該行預計受益於産品組合優化和營銷活動減少，上季智能手機毛利率提升。華泰解釋，在芯片短缺的情況下，小米因應不同地區和價格區間均衡供貨，並取消了大部分營銷活動，帶動上季毛利率提升。

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