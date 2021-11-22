【CLS音樂企劃】幕後道具、戲服及工作照等首曝光！三大YouTube團隊聯同本港歌手、樂隊呈現自創聖誕歌

朗豪坊聯同音樂人陳詠謙與 Sunny Idea 創立的 Shuffle & Repeat，牽頭於11月20日至2022年1月2日舉辦【朗豪坊 x Shuffle & Repeat - Christmas Love Sharing 音樂企劃】，並設置多個打卡位、更首度展出戲服、道具以及多張從未曝光的絕密工作照，供大眾參觀及拍照留念。

音樂人陳詠謙表示，早於今年初已初步概念去籌備是次活動，「當時見YouTube四台聯播後，整件事情令我感動，處於同一個行業，大家並不是選擇互相競爭，而是一起合作，想方法呈現更好作品予觀眾，這是非常難得的！」

剛巧朗豪坊有意和他合作，便靈機一動，「為何不舉辦一個跨界合作，一齊聖誕節呢？」故邀請三大YouTube創作團隊：試當真、小薯茄及 FHProductionHK等聯同一眾歌手及樂隊，創作全新聖誕歌，和各位港人一齊慶祝聖誕節！

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有份參與的小薯茄其中三位成員童童、程人富及阿J均表示，對於能夠參與其中感到興奮，而負責演唱之一的程人富亦期待和樂隊Kolo合作，由於Kolor風格偏搖滾風格，而小薯茄則屬小清新，預料兩者碰撞一齊，相信在歌曲上會為觀眾帶來耳目一新的感覺。他更預告，大眾在聖誕節經常遇見的事情將會一一呈現歌詞，令人雖感到氣惱，但不失觀樂的一曲。

陳詠謙期望，港人透過今次活動及聖誕節，能重拾開心，「畢竟經過社會運動、疫情，社會氣氛較為低迷，期望今次活動可以為各位帶來歡樂、好好聖誕時光。」

朗豪坊搭建模擬聖誕演唱會的十大打卡場景，讓現場人士穿梭於試當真、小薯茄及FHProductionHK的後台場景，包括化妝間、掛滿戲服的衣帽間、道具台，以至舞台，首次展出試當真、小薯茄及 FHProductionHK多款道具，更會公開多張從未曝光的絕密工作照。

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責任編輯：潘曉豐