Justin Bieber下月沙特開騷 被殺異見記者未婚妻籲取消

沙特阿拉伯異見記者卡舒吉於2018年被殺震驚全球，沙特王室被指縱容幕後黑手，受國際社會大肆批評。《華盛頓郵報》上周六（20日）刊登卡舒吉未婚妻岑吉茲的公開信，呼籲加拿大男歌手Justin Bieber取消下月5日在沙特城市吉達的演出。

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Justin Bieber將於下月5日前往沙特第二城市吉達（Jeddah），在一級方程式大賽中登台表演。《華盛頓郵報》上周六刊登卡舒吉（Jamal Khashoggi）未婚妻岑吉茲（Hatice Cengiz）的公開信，信中敦促Justin Bieber不要為殺害卡舒吉的兇手表演。

岑吉茲要求Justin Bieber取消前往沙特演出，向世界發出一個強而有力的信息：不要被殺害批評者的政權利用其名氣及才能，來換取恢復政權的聲譽。岑吉茲指，若Justin Bieber拒絕被沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman、簡稱穆罕默德 ）利用，將明確表明選擇正義及自由、而不是金錢。

岑吉茲續稱，希望Justin Bieber不要為殺害卡舒吉的兇手唱歌，促請對方發聲譴責兇手穆罕默德。

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此外，有人權組織亦敦促表演者公開發聲反對沙特人權問題，人權觀察（Human Rights Watch）上周三（17日）稱，沙特以往多次利用名人及重大國際事件轉移視線，呼籲活動表演者包括說唱歌手 A$AP Rocky 、Jason Derulo 等不要參與沙特表演，並就人權問題發聲。

卡舒吉是沙特異見作家，擁有美國公民身份，曾為《華盛頓郵報》撰寫專欄批評沙特王儲，他於2018年進入沙特駐伊斯坦布爾總領事館後被殺害及肢解，當時他的未婚妻岑吉茲正在門外等候。

聯合國特別報告員卡拉馬德 （Agnès Callamard） 證實卡舒吉遭到沙特特工非法處决（extrajudicial execution），是國家批准及有預謀的殺害。美國情報機構亦指，很大程度是由沙特王儲穆罕默德下令。

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責任編輯：郭麗明