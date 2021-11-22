【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主

港島區樓價向來貴，但只要不嫌舊、不嫌住細些少，亦有500萬元以下的供應。中原地產張略欣說，鰂魚涌得發大廈低層B室，實用面積259平方呎，望樓景，日前以458萬元易手，實用呎價約17,683元。

據了解，原業主於1995年12月以145萬元買入單位，持貨26年，現帳面獲利313萬元，物業期內升值216%。

資料顯示，得發大廈位於鰂魚涌芬尼街11-17號，早於1985年6月開始入伙，建有1座住宅大廈，提供104個單位，實用面積由259平方呎起，至最大265平方呎。得發大廈最大賣點是交通便利，鄰近港鐵鰂魚涌站。

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