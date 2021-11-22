【異動股】新東方在線急升23%　獲主席俞敏洪增持

據聯交所最新權益披露資料顯示，11月17日，新東方在線(01797)獲非執行董事兼主席俞敏洪在場內以每股均價6.947元增持142.9萬股，涉資約992.73萬元。增持後，俞敏洪最新持股數目為47,735,117股，持股比例由4.63%上升至4.77%。

新東方在線今日股價亦有所異動，全日急升23%。

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