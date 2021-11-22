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美國威州SUV襲擊事件目擊者： 「好多人被撞飛」

環球社會熱點 17:30 2021/11/22

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美國威斯康星州沃基肖市舉行聖誕巡遊期間，有1輛紅色SUV汽車高速撞向巡遊人群，造成多人死傷。有美國媒體引述現場目擊者報道，傷亡人士中包括多名兒童。亦有目擊者表示，看到1名小女孩被SUV車輛撞飛。

美國SUV撞威州聖誕巡遊隊伍 最少5死40傷（第二版） 【下一頁】

現年33歲的緊急醫療技術人員（EMT）舒爾茨（Melinda Schultz）和親屬一同觀看沃基肖市（Waukesha）聖誕巡遊，襲擊事發時剛好在附近。她接受《紐約郵報》（New York Post）訪問指，紅色SUV車輛在巡遊期間突然闖入，民眾其後開始尖叫躲避。 舒爾茨透露，多名傷者情況嚴重，當中包括多名兒童。

襲擊後現場情況

一名拒絕透露姓名的36歲幼稚園女教師指，當時和母親從住所窗戶中觀看巡遊，親眼目睹1個小女孩被SUV車輛撞至飛在半空中。她衝到樓下後發現場面失控，大量兒童受傷。

沃基肖市學區委員會（school district board）成員Corey Montiho向當地傳媒透露，妻子和兩名女兒差點被撞，自己需要在多具「屍體」中尋找女兒，事發現場一片狼藉。

美國田納西超市槍擊案2死14傷 兇徒疑吞槍亡 【下一頁】

現年19歲的沃基肖市居民科瓦斯基（Bradyden Kowalski）接受《霍士新聞》（Fox News）採訪指，不少人被SUV車撞飛。他形容現場「到處都是屍體」（bodies flying everywhere），部分人雖然沒有被汽車碾壓，但卻被「拋到」（tossed up into）空中。他指現場可以看到有人被撞到斷肢，場面可怕。

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責任編輯：李俊儀

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