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【英語能力】港人英語水平全球只排32位 中港澳均屬「中級」水平

理財智慧 16:34 2021/11/22

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香港人精通兩文三語，但日前英語教育機構EF公布，全球112個非以英文為母語國家或地區的英語能力排名，香港只能排於32位，另外中國、澳門分別排名亞洲第7、第8位，同屬中級程度。

調查研究指，港人英語能力全球排名第32位，在亞洲排名第4，兩者都較去年微升1位。香港平均英語水平只屬中級程度，與西班牙、黎巴嫩等國看齊，遠低於亞洲排名第1、世界排名第4的新加坡，該國的平均英語程度屬最高級程度，亞洲排名方面，分別排第2及第3的菲律賓與馬來西亞，同屬高級程度。

EF港澳區總經理謝貫姿表示，香港身為國際大都會，兩文三語理應是港人的一大競爭力。今年調查結果反映這個競爭優勢隨着其他亞洲國家的迅速發展而逐漸收窄，儘管普通話能力愈趨重要，港人絕對不容忽視英語能力在職場上的地位。

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責任編輯：龍紀瑩
 

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