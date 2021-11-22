【海洋保育】浩海立方推海洋教育體驗 以科技切身處地探「游」海洋

海洋本來與科技關係不大，但浩海立方的場館設計將海洋結合科技，將海洋生物的千姿百態一一展現，浩海立方·探游館營運經理Christine接受本刊訪問透露，選址在鬧市中的浩海立方，定位為一個破天荒的海洋教育體驗館，不但深入介紹海洋保育知識，而且加入新元素，如虛擬實境技術，又融入中、小學STEM課程，從感官探索過程中與海洋世界連繫，啟迪更多人對海洋保育的興趣。

營運經理Christine透露，將傳統水族館的震撼，結合科技互動元素，如投影技術，能提升參與者的體驗。場館有不少地方都使用虛擬實境技術，她深信透過科技，能引起參與者的興趣，尤其是學生的學習動機，她舉例：「因為平日在課堂上以書本學習，只能憑空幻想，未有親身實踐，但探游館提供一個體驗給學生，例如透過虛擬實境（Virtual reality，VR）、混合實境（Mixed reality，MR）技術，讓他們能從遊戲中切身處地般經歷，正如他們能化身成一位拯救海龜的人員，看到海龜從身邊游過，拯救受傷的海龜，幫牠做手術，這是一個身同感受的歷程」。

她又舉例指另一遊戲內容，參與者化身成一條「甘魚」，而這種魚是與水母共生的，甘魚會躲在水母的傘狀體之下，VR的內容分為不同的集數，讓參與者知道原來海洋生物在海底世界會經歷多種挑戰，生存的環境亦很艱鉅，例如有污染、天敵，從而啟發到人類要做些甚麼去保護牠們，並吸收遊戲帶出的訊息，這與傳統的學習方式有很大差別。

探游館主要介紹的海洋生物為綠海龜及⽔⺟，Christine透露這些「選角」是有條件的：「因為海龜與水母有很密切的關係，水母是海龜的『天敵』，海龜會捕食水母，藉由這2種生物帶出環保意識，現實中，其實有很多海龜誤以為膠袋是水母，並吃進肚中，而通過互動，譬如場館的其中一個MR拯救海龜的遊戲，參與者扮演拯救隊的角色，為擱淺於岸邊奄奄一息的海龜展開救援行動，照X光發現海龜的肚中有大量垃圾包括各塑膠廢物，要協助動手術清除出來。」由此遊戲提醒參與者，在日常生活中如何為海洋保育出一分力，例如減少使用塑膠製品等。她補充，場館中的MR遊戲是全港首推的，只能在探游館中可以體驗。

另外，浩海立方亦與學校合作設計課程，由專門的人員設計、編寫以配合常識或通識科所教的相關內容，讓學生從不同方面活用STEM，Christine表示：「稍後亦將向本地小學五、六年級生推出『小小養殖員』的項目，從中培養學生的解難能力，在這為期10天的課程中，讓他們自行想辦法解決問題，在前8堂當中會學習到水母的習性、水流的控制，而課程的第9至10天是實習期，他們要實踐所學，擔任養殖場的員工，看到真正的海洋生物，靈活運用數學公式計算，當中的工作正是這裡的員工每天要做的，包括要檢查維修系統、調整咸水鹽度（Salinity）、水母餵食、清洗水缸，因此，他們在課程完結後能夠活用所學，而在第10天，學生亦會成為場館的導賞員。」被問及為何學生年紀小小便擔如此重任，浩海立方認為教育應從小做起，希望能從小啟發他們對海洋的興趣，亦深信學生有很大影響力，當學生學有所成後，他們會向身邊的人推廣。

被問及期望遊客在參觀浩海立方後有甚麼得著，Christine表示其實在設計探游館時，已經考慮到定位與傳統水族館不同，場館主打「教育」而非「觀光」，參與者並非進來「打卡」拍照後便離開，反而希望他們能有所反思，帶走一些實質資訊。她舉例：「如參加者看到了水母優美的姿態，加上在遊覽後了解牠們的生活習性後，便會有更深刻的體會，知道要好好保護牠們，從生活習慣上改變。」她亦相信，當下一代接觸海洋生態，了解到海洋生物有多珍奇，意識到牠們正處於險境，便會有所行動，形成連帶關係。

雖然場館布置大多為卡通公仔，但她透露，目標受眾是普羅大眾各個年齡層的人，不只是小童或學生，她指：「其實有種種活動為不同人設立，例如攝影導賞團，因為這裏地點方便，亦設有長者導賞團，甚至傷殘、弱能人士的導賞團，正正因為這些弱勢人士未趁有機會潛水，一戴上VR眼鏡，他們就面露笑容，更想多遊玩幾次。」

最後，Christine透露，未來會在其他商場推出家庭娛樂中心 （Family Entertainment Centre），新興建的大型商場將會是其選址，亦主要以海洋教育為重心。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

