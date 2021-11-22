  • 19°C
香港時間 : 20211122日 (一) 16:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海洋保育】浩海立方推海洋教育體驗 以科技切身處地探「游」海洋

理財智慧 16:34 2021/11/22

分享：

海洋本來與科技關係不大，但浩海立方的場館設計將海洋結合科技，將海洋生物的千姿百態一一展現，浩海立方·探游館營運經理Christine接受本刊訪問透露，選址在鬧市中的浩海立方，定位為一個破天荒的海洋教育體驗館，不但深入介紹海洋保育知識，而且加入新元素，如虛擬實境技術，又融入中、小學STEM課程，從感官探索過程中與海洋世界連繫，啟迪更多人對海洋保育的興趣。

營運經理Christine透露，將傳統水族館的震撼，結合科技互動元素，如投影技術，能提升參與者的體驗。場館有不少地方都使用虛擬實境技術，她深信透過科技，能引起參與者的興趣，尤其是學生的學習動機，她舉例：「因為平日在課堂上以書本學習，只能憑空幻想，未有親身實踐，但探游館提供一個體驗給學生，例如透過虛擬實境（Virtual reality，VR）、混合實境（Mixed reality，MR）技術，讓他們能從遊戲中切身處地般經歷，正如他們能化身成一位拯救海龜的人員，看到海龜從身邊游過，拯救受傷的海龜，幫牠做手術，這是一個身同感受的歷程」。

她又舉例指另一遊戲內容，參與者化身成一條「甘魚」，而這種魚是與水母共生的，甘魚會躲在水母的傘狀體之下，VR的內容分為不同的集數，讓參與者知道原來海洋生物在海底世界會經歷多種挑戰，生存的環境亦很艱鉅，例如有污染、天敵，從而啟發到人類要做些甚麼去保護牠們，並吸收遊戲帶出的訊息，這與傳統的學習方式有很大差別。

探游館主要介紹的海洋生物為綠海龜及⽔⺟，Christine透露這些「選角」是有條件的：「因為海龜與水母有很密切的關係，水母是海龜的『天敵』，海龜會捕食水母，藉由這2種生物帶出環保意識，現實中，其實有很多海龜誤以為膠袋是水母，並吃進肚中，而通過互動，譬如場館的其中一個MR拯救海龜的遊戲，參與者扮演拯救隊的角色，為擱淺於岸邊奄奄一息的海龜展開救援行動，照X光發現海龜的肚中有大量垃圾包括各塑膠廢物，要協助動手術清除出來。」由此遊戲提醒參與者，在日常生活中如何為海洋保育出一分力，例如減少使用塑膠製品等。她補充，場館中的MR遊戲是全港首推的，只能在探游館中可以體驗。

另外，浩海立方亦與學校合作設計課程，由專門的人員設計、編寫以配合常識或通識科所教的相關內容，讓學生從不同方面活用STEM，Christine表示：「稍後亦將向本地小學五、六年級生推出『小小養殖員』的項目，從中培養學生的解難能力，在這為期10天的課程中，讓他們自行想辦法解決問題，在前8堂當中會學習到水母的習性、水流的控制，而課程的第9至10天是實習期，他們要實踐所學，擔任養殖場的員工，看到真正的海洋生物，靈活運用數學公式計算，當中的工作正是這裡的員工每天要做的，包括要檢查維修系統、調整咸水鹽度（Salinity）、水母餵食、清洗水缸，因此，他們在課程完結後能夠活用所學，而在第10天，學生亦會成為場館的導賞員。」被問及為何學生年紀小小便擔如此重任，浩海立方認為教育應從小做起，希望能從小啟發他們對海洋的興趣，亦深信學生有很大影響力，當學生學有所成後，他們會向身邊的人推廣。

被問及期望遊客在參觀浩海立方後有甚麼得著，Christine表示其實在設計探游館時，已經考慮到定位與傳統水族館不同，場館主打「教育」而非「觀光」，參與者並非進來「打卡」拍照後便離開，反而希望他們能有所反思，帶走一些實質資訊。她舉例：「如參加者看到了水母優美的姿態，加上在遊覽後了解牠們的生活習性後，便會有更深刻的體會，知道要好好保護牠們，從生活習慣上改變。」她亦相信，當下一代接觸海洋生態，了解到海洋生物有多珍奇，意識到牠們正處於險境，便會有所行動，形成連帶關係。

雖然場館布置大多為卡通公仔，但她透露，目標受眾是普羅大眾各個年齡層的人，不只是小童或學生，她指：「其實有種種活動為不同人設立，例如攝影導賞團，因為這裏地點方便，亦設有長者導賞團，甚至傷殘、弱能人士的導賞團，正正因為這些弱勢人士未趁有機會潛水，一戴上VR眼鏡，他們就面露笑容，更想多遊玩幾次。」

最後，Christine透露，未來會在其他商場推出家庭娛樂中心 （Family Entertainment Centre），新興建的大型商場將會是其選址，亦主要以海洋教育為重心。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：龍紀瑩
 

興趣 污染 水族館 STEM 潛水 VR 小學 經濟

上一篇文章

【英語能力】港人英語水平全球只排32位 中港澳均屬「中級」水平

下一篇文章

【有相睇】蔚藍灣畔放盤15日即賣出　代理：罕有優質兩房靚景戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車】福特汽車宣布　不再與Rivian合作開發電動車
【電動車】福特汽車宣布　不再與Rivian合作開發電動車
【室內裝修】 獨居業主熱愛音樂　單位擺放大型CD櫃　用69萬裝修400呎打造簡約風　邊聽音樂邊看海活出寫意人生
【室內裝修】 獨居業主熱愛音樂　單位擺放大型CD櫃　用69萬裝修400呎打造簡約風　邊聽音樂邊看海活出寫意人生
【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決
【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決
【消費熱話】客人買6隻雞翼外賣 加＄2外賣盒向消委會投訴？ 結果投訴成立
【消費熱話】客人買6隻雞翼外賣 加＄2外賣盒向消委會投訴？ 結果投訴成立
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到
491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款