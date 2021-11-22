【Black Friday】美國黑色星期五撞供應鏈問題 電商現缺貨潮

雙11購物節剛過，本周五（26日）美國「黑色星期五」即將來臨，不過今年供應鏈問題，許多商品出現缺貨危機，專家呼籲消費者提早下訂單，而商家促銷活動應提早開始。

往年的「黑色星期五」，不論零售還是電商，都推出優惠吸引消費。疫情復甦買氣需求暴增，供應鏈卻大擠塞，大大小小貨輪全塞在海上和港口。美國全國零售商聯合會（The National Federation of Retailers）表示，11 月和 12 月的整體假日購物量將比 2020 年增長 8.5% 至 10.5%，達到 8,434 億至 8,590 億美元。這些數字不包括汽車經銷商、加油站和餐館，而此前 2020 年的數字為 8.2%，達到 7773 億美元，過去五年平均增長 4.4%。

美國全國零售聯合會首席經濟學家克萊因漢斯 (Jack Kleinhenz) 表示，2021 年大部分時間的強勁消費支出可能會持續到整個假期。他指，與疫情相關的供應鏈中斷已導致貨品短缺，庫存可能會進一步減少，並且在購物季的後幾周可能會出現短缺，因消費者希望提早購物。

Adobe Analytics 上周發布年度假日銷售預覽，分析預測今年黑色星期五網上銷售額將增長 5% 至 95 億美元，超過去年創紀錄的銷售額。感恩節當天的銷售額應該會達到 54 億美元左右，整個網絡週末的銷售額將達到 360 億美元。

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責任編輯：龍紀瑩

