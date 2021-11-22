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英國歌后Adele撼動Spotify 取消一功能

環球社會熱點 16:46 2021/11/22

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英國歌后女歌手Adele相隔5年再出新專輯，甫推出便大受歡迎。伴隨新專輯面世，Adele希望樂迷能夠按照專輯歌曲編排收聽，遂向瑞典音樂串流平台Spotify建議，在其應用程式內播放時能取消隨機播放功能。結果，雙方一拍即合，但不少樂迷卻對此感不滿。

Adele曝光LA別墅内籠 英國歌后都嫌倫敦樓價貴 【下一頁】

倫敦樓價太貴？ 英國歌后Adele移居LA夠買3間 【下一頁】

Adele新專輯《30》在Spotify上架後，Spotify便會取消隨機播放按鈕，用戶在收聽專輯時，只可以接照上架歌曲編排收聽。Adele得悉消息後大感雀躍，稱非常感謝Spotify聆聽歌手需求，並指專輯歌曲及編排是花費大量心機製作的成果。

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Spotify發言人回覆時表示，取消隨機播放是不少用戶及歌手長期爭取的訴求，非常高興在新版本中能夠滿足此要求。Spotify仍保留隨機播放專輯個別歌曲的功能，但只有Premium用戶才可以選擇。

Adele曝光LA別墅

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然而，不少用戶對此卻深感不滿，批評Adele要求Spotify取消隨機播放輯歌曲功能。

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責任編輯：吳漢培

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