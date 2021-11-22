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【科技共融】科企推眼球追蹤配件　助行動不便人士控制iPad

科技 16:34 2021/11/22

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近年有不少科企積極研究無障礙功能，為有需要人士提供協助。瑞典殘障輔助科技公司Tobii Dynavox近日更針對iPadOS 15與新款iPad裝置，推出眼球追蹤配件「TD Pilot」，讓行動不便人士能透過眼球移動的方式控制iPad。

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該眼球追蹤配件TD Pilot的安裝形式如使用iPad保護殼，用戶只需要將其套在iPad上，即能以眼球操控iPad，亦能透過聲音識別轉換文字方式進行輸入。

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為了助語言障礙人士交流，TD Pilot配件後方的顯示屏幕亦能呈現簡短文字，或是透過內建擴音喇叭輔助播放聲音內容。

Tobii Dynavox補充，TD Pilot配件不受陽光直射的影響，能準確辨識用家的眼球視線位置，繼而操控其iPad裝置。

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值得注意的是，用家使用TD Pilot配件時，需配合iPadOS 15與新款iPad裝置。此外，配件中包含語音生成程式TD Talk、為語言障礙人士而設的符號交流程式TD Snap及眼球追蹤校準程式TD Copilot等。

責任編輯：何子澄

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