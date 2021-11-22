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【異動股】傳遭港交所審查分拆資產上市計劃 俄鋁全日挫近半成

股樓投資 17:44 2021/11/22

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外電引述消息報道，港交所（00388）正對俄鋁（00486）分拆高碳資產上市計劃進行審查，懷疑計劃有可能損害小股東利益。港交所拒絕評論，俄鋁則表示，未清楚港交所的任何調查。俄鋁全日下跌4.9%收報7.33元，港交所則跌0.2%收報463.2元。

【港股展望】 大摩持審慎態度 預測明年底恒指目標25000點 附大摩最新8大「焦點股」名單   詳情請看【下一頁

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消息指，審查由對沖基金Odey Asset Management的投訴引發。後者認為，俄鋁兩大股東最近就分拆達成的協議，意味著他們不應被允許投票。如果他們無法對交易進行投票，投票權將交給少數股東。

俄鋁最大股東為俄羅斯資源企業EN+集團，持有俄鋁57％的股份，第二大股東則為西伯利亞烏拉爾鋁業公司，持股25.5％。俄鋁回應報道稱，不知道港交所任何調查。俄鋁今年5月宣布計劃分拆高碳資產業務於莫斯科上市，以協助公司2050年前實現碳中和目標，加速在綠色鋁市場的發展。

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股
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